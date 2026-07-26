El senador Daniel Barragán, integrante de la bancada de Obras, se pronunció luego de que la Lista 2 perdiera la elección de la Mesa Directiva del Senado frente a la fórmula encabezada por Miguel Ángel Torres. El parlamentario aceptó el resultado de la votación, pero cuestionó el cumplimiento del acuerdo alcanzado por las bancadas que respaldaban su candidatura.

La lista liderada por Barragán obtuvo 29 votos, mientras que la fórmula integrada por Fuerza Popular y Renovación Popular alcanzó 30 adhesiones y consiguió la conducción de la Cámara Alta. Tras conocerse el desenlace, el legislador señaló que la coalición opositora deberá evaluar lo ocurrido durante el proceso.

Daniel Barragán, senador y excandidato a la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores: "Aparentemente hay una traición. Hay que averiguar, vamos a seguir adelante. Hemos perdido por una traición"



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Cuestiona presunta ruptura del acuerdo opositor

Barragán indicó que la derrota debe ser asumida por el bloque que conformaban Obras, Juntos por el Perú, Ahora Nación y Buen Gobierno. Sin embargo, señaló que existen dudas sobre si todos los integrantes respetaron el compromiso previo de respaldar la candidatura conjunta.

El senador hizo referencia a una posible falta de respaldo dentro de la alianza y diferenció un eventual error de una acción repetida que, según su interpretación, podría responder a otra situación. En ese contexto, sostuvo que el resultado genera cuestionamientos dentro del grupo parlamentario.

“Simplemente hemos perdido. Hemos perdido y, bueno, vayamos al próximo año”, indicó.

Luego, al referirse al cumplimiento del acuerdo político, Barragán señaló que una situación repetida durante la votación no podría considerarse únicamente como una equivocación. Sus declaraciones apuntaron a la posibilidad de que algún integrante del bloque no haya mantenido el compromiso asumido antes de la elección.

“Cuando hay traiciones, una cosa es un error, que posiblemente en la primera todos podemos pensar, pero cuando ya suceden dos veces ya no es un error”, expresó.

Antes de la elección, las bancadas opositoras habían acordado que sus integrantes mostrarían públicamente sus cédulas de votación como una señal de transparencia, pese a que el proceso era secreto. Barragán afirmó que durante la jornada todos los miembros de la coalición cumplieron con ese compromiso, salvo una parlamentaria.

El legislador evitó señalar directamente a una responsable y aseguró que no cuenta con elementos suficientes para realizar una acusación. No obstante, mencionó que los periodistas podían revisar quién fue la persona que no exhibió su voto.

“Todos mostraron su voto. Todos, menos una sola persona. Averigüen ustedes quién fue”, acotó.

Consultado por la senadora Silvana Robles, de Juntos por el Perú, quien explicó que no mostró su cédula durante la segunda votación por un descuido, Barragán evitó afirmar que ella haya sido quien cambió el sentido del voto. El parlamentario indicó que no puede atribuir responsabilidades sin contar con pruebas.

“Ella es la que no ha mostrado. Entonces ustedes saquen sus conclusiones. Yo, si no tengo pruebas, no puedo decir ‘ella es’. Todo se hace con pruebas. Normalmente, la traición es subrepticia, o sea, no sabemos quién traiciona”, mencionó.