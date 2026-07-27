El Poder Ejecutivo oficializó la solicitud para ampliar la extradición activa de Erick Luis Moreno Hernández, alias “El Monstruo”, a fin de que en Perú sea procesado por los delitos de organización criminal, homicidio en grado de tentativa, lesiones graves seguidas de muerte y lesiones graves, así como extorsión.

La medida fue establecida a través de la Resolución Suprema N.º 145-2026-JUS, publicada este domingo 26 de julio en El Peruano. La solicitud fue formulada por el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Ventanilla de la Corte Superior de Justicia de Puente Piedra-Ventanilla.

Según refiere, se busca ampliar el pedido para que Moreno Hernández siga en Perú y enfrente cargos adicionales. Como se conoce, “El Monstruo” es sindicado como presunto líder de la organización criminal “Los Injertos del Norte”, vinculada a la extorsión y actos de violencia.

Cabe recordar que Erick Moreno fue extraditado al Perú el 28 de enero de 2026 procedente de Paraguay. Por ello, se busca que enfrente sus delitos en el Perú.

OTROS

Entre los procesos autorizados también está el de Gerson Á. M., por la presunta comisión del delito de robo agravado; de Jorge A. C. por el delito de robo agravado en grado de tentativa; también se accedió a la solicitud de la ciudadana peruana D. A. L. para ser extraditada del Reino de España y cumplir en la República del Perú la condena impuesta por la comisión de los delitos de hurto agravado y falsedad genérica; de Mauro S. G. por el delito de tráfico ilícito de drogas agravado; de Pol V. P. por robo agravado.

Así también, de Luis M. L. por el delito de promoción o favorecimiento al tráfico ilícito de drogas; de Félix G. A. por los delitos de falsedad ideológica, uso de documento público falso, asociación ilícita para delinquir y estelionato o defraudación. Ampliación de extradición activa de Enrique G. por robo; extradición pasiva con procedimiento simplificado de entrega de Yulisa G. para que sea procesada en Estados Unidos por los delitos de secuestro interestatal e internacional, conspiración para cometer secuestro.