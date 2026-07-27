El profesor David Ramírez Pingo, autor de las leyendas “María Dominga”; “la casa del brujo”, “Imposible amor”, entre otras que están incluidas en el libro “Antología de Historias y leyendas urbanas”, será el encargado de hacer la presentación de este libro escrito por el Dr. Walter Pintado.

Será en el marco del festival “Viva el Perú” organizado por la comuna piurana que se llevará a cabo el día 28 de julio en el Jr. Paloma de la Paz en el centro cívico de Piura, a partir de las diez de la mañana.

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PERSONAJE

David Ramírez señaló que es un gran acierto escribir estas historias y leyendas urbanas, “ son sabias versiones de nuestros ancestros que viajaron de generación en generación y hoy las perennizamos por una eternidad. Las leyendas son historias que nos trasladan a mundos extraños, con personajes que nos infunden terror y respeto, convirtiéndose en íconos literarios ”.

Cabe señalar que “María Dominga” es uno de los personajes más conocidos de la tradición oral sechurana. Su historia ha pasado de generación en generación y forma parte del patrimonio cultural de la provincia, que últimamente está en boga, por supuestas apariciones.

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GRAN OBRA

Con esta obra literaria que nos ofrece Walter Pintado se incluyen relatos pertenecientes a los géneros de ficción y de no ficción de excelentes narradores de nuestra región, que nos cuentan de manera asombrosa historias de imaginación y estilo propio y con un lenguaje peculiar que les permite ser identificados por sus lectores.

“A través de las obras de los relatos de historias de la ciudad (no ficción), son contados por sus propios protagonistas, Son historias verdaderas que ofrecen una lección sobre valores y virtudes a partir de un hecho o acontecimiento, suelen tener una enseñanza o moraleja adaptada al lugar donde se producen ”, dijo el autor Walter Pintado.

El libro “Antología de Historias y leyendas urbanas”, recopila además obras de los autores Armando Arévalo Zeta y la Leyenda del Médano Blanco de Sechura, Nancy Pilco con sus relatos Los pilluelos del barrio y el gato con botas; la ayabaquina Élvida Julca con la historia de La Melchorita y Walter Pintado con sus cuentos “El cura sin cabeza” y “La emolientera”.

Por la calidad de estos grandes escritores piuranos antologados, será una muy buena alternativa para el Plan Lector 2026 en los colegios de la región.