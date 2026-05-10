Hoy, en el marco de la Feria denominada “Festival para Mamá”, que se viene desarrollando en el Parque Infantil “Miguel Cortés”, a las 10:00 a.m., se presentará el libro “Cuentos y Tradiciones religiosas piuranas”, cuyo autor es el Dr. Walter Pintado Pasapera.

El objetivo principal de este libro es resaltar las festividades religiosas y las tradiciones típicas de nuestra región, manifestaciones en las que confluyen formas de expresión de la religiosidad y la cultura, por lo que constituyen vehículos de conocimientos tradicionales que se han ido transmitiendo de generación en generación.

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PATRIMONIO CULTURAL

“Cabe destacar que las festividades y las tradiciones típicas son manifestaciones representativas que integran el Patrimonio Cultural Inmaterial de nuestra región y del país, y donde tienen especial relevancia la música, las danzas, la gastronomía , las cofradías y las hermandades que están férreamente unidas a estas celebraciones de carácter religioso-cultural y socia l”, dijo el autor.

Asimismo, indicó que con la finalidad de preservar estas manifestaciones, es que el Estado peruano las reconoce como Patrimonio Cultural, pero es necesario que la comunidad, los grupos y los individuos participen activamente en los procesos de identificación y definición en el ámbito de sus actividades, ya que forman parte de su identidad regional.

“La finalidad de la publicación de este libro es promover la identidad cultural y ayudar a elevar el nivel de lectura y comprensión lectora entre los niños, jóvenes y adultos mediante una literatura ágil y placentera ”, recalcó.

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FESTIVIDADES

El libro consta de dos partes, la primera está conformada por seis cuentos cortos: El burro lector, Paisitas emprendedores, Un milagro más del Cautivo, Bartolo: el burro Correlón, La Virgencita del algarrobo y las velaciones.

En la segunda destacan las festividades religiosas que se manifiestan en la región, como son: del Señor de la Buena Muerte o Señor de Chocán, de San Pedro y San Pablo, Virgen de las Mercedes, Virgen Carmen de la Frontera, Festividad del Señor Cautivo de Ayabaca y de San Martín de Sechura.

El autor ha escrito otras obras como: “Caballito de palo”, “La muerte a través de mi ventana y “Pepito el cuerdo”, que fueron incluidos en comprensión lectora.