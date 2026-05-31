La cartelera cinematográfica sumará una nueva apuesta por la acción y el espionaje con el estreno de “En la Zona Gris”, la más reciente película del director británico Guy Ritchie, reconocido por títulos como Sherlock Holmes y El pacto.

La producción llegará a las salas de cine del Perú el próximo 18 de junio y contará con un elenco encabezado por Henry Cavill, Jake Gyllenhaal y Eiza González.

Una misión imposible en medio de engaños y traiciones

La historia sigue a un equipo encubierto de élite que opera desde las sombras y que combina influencia estratégica, inteligencia táctica y fuerza letal para cumplir misiones de alto riesgo.

La trama se desencadena cuando un poderoso tirano logra apoderarse de una fortuna millonaria. Ante esta situación, el grupo recibe la misión de recuperarla, una operación que rápidamente deriva en una compleja guerra de estrategia, engaños y supervivencia.

Según adelanta la producción, la película combinará persecuciones, enfrentamientos y giros inesperados en una historia marcada por la tensión constante.

Guy Ritchie reúne nuevamente a sus protagonistas

“En la Zona Gris” representa una nueva colaboración entre Guy Ritchie y Henry Cavill, quienes recientemente trabajaron juntos en El Ministerio de la Guerra Sucia.

Asimismo, Jake Gyllenhaal vuelve a ser dirigido por Ritchie tras protagonizar El pacto, una de las producciones más destacadas del cineasta en los últimos años.

La presencia de ambos actores, junto a Eiza González, ha generado expectativa entre los seguidores del género de acción y espionaje.

El sello característico de Guy Ritchie

La nueva película mantiene varios de los elementos que han convertido a Guy Ritchie en uno de los directores más reconocidos del cine de acción contemporáneo.

Entre ellos destacan los diálogos ágiles, personajes moralmente ambiguos, operaciones clandestinas y secuencias de alto impacto visual.

Las primeras imágenes promocionales y el tráiler oficial muestran un despliegue de explosiones, persecuciones y enfrentamientos que prometen convertir a “En la Zona Gris” en uno de los estrenos de acción más comentados del año.

Fecha de estreno en Perú

La película llegará a los cines de todo el país el próximo 18 de junio.

Con una combinación de espionaje, adrenalina y un elenco de figuras internacionales, la producción busca captar la atención tanto de los seguidores de Guy Ritchie como de los aficionados al cine de acción.