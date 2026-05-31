Lima será escenario de una de las principales citas musicales de la temporada con la realización del show de inauguración de los Juegos Panamericanos Universitarios 2026, evento que reunirá a destacados artistas nacionales e internacionales el próximo 20 de julio en el Arena Monumental.

La presentación contará con una propuesta que combinará música en vivo, efectos visuales y una producción de gran formato para recibir oficialmente la próxima edición de los Juegos Panamericanos Universitarios.

Cali & El Dandee y Manuel Medrano lideran el cartel

Entre los principales invitados figuran los colombianos Cali & El Dandee, dúo reconocido por éxitos del pop urbano latino que han alcanzado gran popularidad en América Latina.

A ellos se suma el cantautor colombiano Manuel Medrano, ganador del Latin Grammy y una de las voces más reconocidas de la música romántica contemporánea.

La presencia de ambos artistas convierte al espectáculo en uno de los eventos musicales más atractivos del mes de julio para el público peruano.

Artistas peruanos también estarán presentes

El evento contará además con la participación de talentos nacionales como Sebastián Llosa y el dúo Maca & Gero, quienes serán los encargados de representar la escena musical peruana durante la jornada.

La propuesta artística busca combinar distintos géneros musicales y conectar con públicos de diversas edades.

Asimismo, el DJ Sthefano Sanchez será el encargado de animar la fiesta con una presentación enfocada en la música electrónica y los ritmos urbanos.

Arena Monumental recibirá a miles de asistentes

Los organizadores adelantaron que el espectáculo incluirá un despliegue técnico de primer nivel, con iluminación, sonido y efectos visuales diseñados para transformar el Arena Monumental en el centro del entretenimiento durante la inauguración.

La actividad forma parte de la promoción y celebración de los Juegos Panamericanos Universitarios 2026, una competencia que reunirá a deportistas universitarios de distintos países del continente.

Las entradas ya se encuentran disponibles a través de la plataforma Passline.