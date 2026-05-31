Más de 8 mil soles en bienes acaba de perder un local de comida, ubicado en la calle Colón, como consecuencia de la delincuencia. La madrugada del viernes, un sujeto realiza un forado en el techo para ingresar al local cercano a la plaza de armas de la ciudad de Chincha.

Delito en la zona

Este facineroso estuvo a cargo de acopiar el balón de gas, máquina raspadillera, abarrotes, mercadería y demás enseres. Cuando ya tenía todas las pertenencias llama a su compinche, quien se aproxima en mototaxi para cargar el botín y escapar con dirección desconocida.

La agraviada Adriana Bonifacio refiere que esta es la quinta vez que son víctimas de los rufianes. En esta ocasión una cámara de seguridad captó a uno de los implicados en el hecho delictivo, pero aún no ha sido ubicado por la policía.

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