El Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial Zona Norte de Chincha condenó a Aldahir Noé Prada Félix a 33 años y cuatro meses de pena privativa de la libertad, al ser considerado como coautor del delito contra el patrimonio en la modalidad de robo agravado. El sujeto en complicidad con otros facinerosos participó en el robo de un teléfono celular en agravio de una vecina de la ciudad de Chincha.

Grave delito

El fiscal provincial Alan Saldaña estuvo a cargo de la investigación y durante el juicio oral sustentó los elementos de convicción para acreditar la responsabilidad penal de Prada en la comisión del robo ocurrido el 1 de abril de 2024.

Según el Ministerio Público el sujeto participó en el robo del celular. Pero, no estuvo solo, hubo otros sujetos inmersos en este delito, quienes huyeron en vehículos motorizados.

Los integrantes del Colegiado tras la sustentación de fiscalía y la defensa del procesado, resolvió sentenciar a Aldahir Prada como coautor de robo agravado, imponiendo en su contra la drástica sanción que lo mantendrá en la cárcel por más de tres décadas.

Asimismo, el culpable deberá de pagar, durante el cumplimiento de su condena, el monto de 2 mil soles por concepto de reparación civil a favor de la agraviada.

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