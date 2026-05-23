El fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, afirmó que el excandidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, se comunicó en reiteradas ocasiones con él para solicitar la intervención del Ministerio Público en el conteo de votos de la primera vuelta electoral. Así lo reveló en una entrevista para el programa Esta Noche, donde se abordaron cuestionamientos sobre el rol fiscal en procesos electorales.

Gálvez señaló que estas solicitudes estuvieron relacionadas con denuncias sobre una presunta manipulación del proceso de votación. En ese contexto, precisó que la institución no tiene competencia para intervenir en la etapa de escrutinio electoral.

“El señor López Aliaga efectivamente me ha llamado infinidad de veces diciendo que, primero, que los fiscales intervengan en el proceso de conteo de los votos porque se está manipulando la votación. Eso es lo que él pedía. Eso es imposible. La gente tiene que entender. El Ministerio Público no interviene en el conteo de votos”, comentó.

¿Cómo reaccionó el fiscal de la Nación?

Según lo expuesto por el titular del Ministerio Público, las llamadas del exalcalde de Lima estuvieron enfocadas en pedir la presencia de fiscales durante el conteo de votos. La autoridad sostuvo que dichas solicitudes se habrían repetido en más de una oportunidad.

El fiscal explicó que el Ministerio Público no participa en el conteo de votos, ya que esa función corresponde a los organismos electorales. En esa línea, indicó que cualquier intervención fiscal se limita a casos donde se advierta la posible comisión de un delito.

“Eso es imposible. La gente tiene que entender. El Ministerio Público no interviene en el conteo de votos”, precisó.

¿Los fiscales pueden monitorear las elecciones?

El fiscal de la Nación detalló que la participación del Ministerio Público en procesos electorales se realiza únicamente a través de fiscales de prevención del delito. Estos intervienen solo si existen indicios de una infracción penal durante la jornada electoral.

Añadió que una intervención en el conteo de votos podría generar una interpretación de cuestionamiento al propio proceso electoral. Por ello sostuvo que la institución debe mantener su rol dentro de los límites establecidos por la ley.

En otro momento, Gálvez fue consultado sobre las denuncias relacionadas con supuestas irregularidades en las mesas de sufragio de la serie 900 mil. Según señaló, el tema forma parte de un debate político y evitó emitir una opinión de fondo.

El fiscal indicó que ese tipo de mesas han sido utilizadas en procesos electorales anteriores. Asimismo, aseguró que incluso los partidos que participaron en la última contienda habrían reconocido su uso en el sistema electoral.