En la carretera de penetración al centro poblado Hoja Redonda, en El Carmen, fueron detenidos presuntos integrantes de una banda criminal que venía causando el terror en la zona. Los efectivos del Departamento de Unidades de Emergencia y de la División Regional de Inteligencia siguieron los pasos de los sospechosos que iban a bordo de una camioneta. En el operativo se incautó un arma de fuego, municipios, droga y otras especies.

Investigación policial

La policía venía siguiendo los movimientos de sujetos que actúan al margen de la ley apostados en la zona carmelitana. Al tener las evidencias y antes de que los sospechosos ingresen al poblado se realizó la intervención. Los agentes cercaron la camioneta usada por la banda, y en su interior fueron encontrados Franco Jesús Paucará Lima (21) (a) “Franco” o “Rola” y César Augusto Sánchez Paz Soldán (40) (a) “gallo”.

Al realizarse el registro personal y vehicular se encontró una pistola con número de serie erradicado, su respectiva cacerina, además de un total de 17 municiones. Otro de los hallazgos fue de 200 gramos de pasta básica de cocaína, 168 envoltorios de papel periódico con la misma sustancia blanquecina y teléfonos celulares. La policía también incautó el vehículo utilizado por los intervenidos, sindicados de integrar la banda “Los terribles de Hoja Redonda”.

El coronel Pedro Porras Cuba, jefe de la Divopus Chincha, manifestó que a los sujetos se les imputa la presunta comisión del delito contra la salud pública en la modalidad de tráfico ilícito de drogas, contra la seguridad pública – tenencia ilegal de arma de fuego y municiones, además por robo agravado. Según el oficial estos participaron en el atraco ocurrido en la víspera en agravio de personal de vigilancia, a quien despojaron de dos armas de fuego.

Pero, eso no es todo. Porras Cuba precisó que estos serían además los responsables de los robos sufridos por los fundos y empresas agroexportadoras de la zona. Añadió que alias “gallo” registra antecedentes por tenencia ilegal de arma de fuego, robo agravado, estaría implicado en el homicidio de Jair Peñaloza Meneses y cuenta con más de cinco denuncias por conducir en estado de ebriedad. Mientras que su acompañante tiene antecedente por robo agravado y tentativa de homicidio. Ambos permanecen en calidad de detenidos.

EL DATO: Los dos intervenidos fueron puestos a disposición del Departamento de Investigación Criminal para seguir con las diligencias correspondientes, en las que participa el representante del Ministerio Público.

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