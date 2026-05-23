En cuestión de 30 segundos, dos jóvenes hurtaron una bicicleta que estaba sujetada con una cadena a un poste, en exteriores de un negocio que se sitúa en la avenida Prolongación Vallejo, en el distrito de Víctor Larco Herrera, en Trujillo. El hecho ocurrió la tarde del último viernes.
Según las imágenes de las cámaras de videovigilancia de la zona, captaron cuando al promediar las 4:37 p.m. aparecieron dos sospechosos a bordo de una bicicleta.
Acto seguido, uno de ellos, que vestía una buzola deportiva de color negro, amarillo y blanco, descendió y de la mochila que llevaba en la espalda, sacó una cizalla. En el video se observa cuando rompe el candado para luego llevarse el vehículo con rumbo desconocido.
El registro de las cámaras de seguridad será clave para identificar a los delincuentes.
LE PUEDE INTERESAR
- César Sandoval afirma que ya expulsaron a tres en APP
- La Libertad: Seis consejeros regionales buscan cargos públicos
- Regidores arremeten contra gerente por alquiler de polideportivo en Trujillo
- Trujillo: Busto del papa León XIV fue develado en parroquia que fundó (FOTOS)
- La Libertad: Pide revisar el presupuesto que se exige para el Proyecto Especial Chavimochic
- Trujillo: Para mejorar pistas falta informe de Sedalib
- Precandidaturas “como cancha” al Gobierno Regional La Libertad
- Sillón de la Municipalidad Provincial de Trujillo es codiciado por 19 partidos políticos
- Trujillo: Obras en corredor vial generan preocupación
- Candidatos a diputados no llegan ni a los 10 votos en La Libertad
- Siete alcaldes de Trujillo buscan quedarse en el poder
- Alcalde cuestiona al Gobierno Regional La Libertad por obra vial Trujillo – Huanchaco