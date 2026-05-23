En cuestión de 30 segundos, dos jóvenes hurtaron una bicicleta que estaba sujetada con una cadena a un poste, en exteriores de un negocio que se sitúa en la avenida Prolongación Vallejo, en el distrito de Víctor Larco Herrera, en Trujillo. El hecho ocurrió la tarde del último viernes.

Según las imágenes de las cámaras de videovigilancia de la zona, captaron cuando al promediar las 4:37 p.m. aparecieron dos sospechosos a bordo de una bicicleta.

Acto seguido, uno de ellos, que vestía una buzola deportiva de color negro, amarillo y blanco, descendió y de la mochila que llevaba en la espalda, sacó una cizalla. En el video se observa cuando rompe el candado para luego llevarse el vehículo con rumbo desconocido.

El registro de las cámaras de seguridad será clave para identificar a los delincuentes.