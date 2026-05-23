El Ministerio de Salud (Minsa) informó que distribuyó 1 185 435 dosis de vacunas contra el sarampión a nivel nacional hasta el cierre del segundo trimestre de 2026, como parte de las acciones para reforzar la protección de la población frente al brote activo de esta enfermedad. Según el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (Cenares), la cifra supera en 17.5 % la programación inicial prevista para este año.

La meta original contemplaba la entrega de 1 008 663 dosis durante los cuatro trimestres de 2026; sin embargo, el incremento respondió a la necesidad de fortalecer el abastecimiento de vacunas en los establecimientos de salud, priorizando la inmunización de niñas y niños. Además, el Minsa realizó requerimientos adicionales por 176 772 dosis para intensificar las campañas de vacunación y evitar nuevos contagios.

El Ejecutivo declaró recientemente la emergencia sanitaria por el brote de sarampión con transmisión local confirmada en la región Puno y alto riesgo de propagación en Arequipa, Cusco, Huancavelica, Moquegua, Amazonas, Loreto, Tacna, Tumbes, Ucayali, Madre de Dios, Apurímac, Lima Metropolitana y el Callao. La medida tendrá una vigencia de 90 días.

Entre las principales acciones dispuestas figura el fortalecimiento de la vacunación con dos dosis contra el sarampión: la primera a los 12 meses y el refuerzo a los 18 meses. Asimismo, los menores de 10 años que no hayan completado su esquema de inmunización podrán recibir la vacuna para protegerse contra el sarampión, la rubéola y las paperas.

El Minsa reiteró su compromiso de continuar fortaleciendo las estrategias de inmunización en todo el país e instó a los padres de familia a completar el calendario regular de vacunación de sus hijos para prevenir enfermedades altamente contagiosas.