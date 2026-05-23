Santos Bravos: Así fue la conferencia de prensa previo a su primer concierto en Lima (FOTOS)
En la previa de su concierto en Lima, la agrupación Santos Bravos realizó una conferencia de prensa en la que compartió detalles de lo que será su esperado espectáculo “Sesión Dual” este domingo 24 de mayo en Costa 21. Los integrantes se mostraron emocionados por reencontrarse con el público peruano y agradecieron el recibimiento que tuvieron desde su llegada al país. La banda también destacó la importancia de esta visita dentro de su gira y aseguró que buscan brindar una noche cargada de música, energía y emociones.