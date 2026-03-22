El grupo pop latino Santos Bravos llegará por primera vez a Lima para ofrecer un concierto el domingo 24 de mayo en Duomo Costa 21.

La presentación forma parte de su tour “Sesión Dual”, con el que promocionan su EP debut DUAL, ya disponible en plataformas digitales.

Las entradas estarán disponibles desde el miércoles 18 de marzo a partir de las 10:00 a. m. a través de Teleticket, con descuentos para usuarios de tarjetas Interbank.

Una propuesta basada en la dualidad artística

El concepto artístico del grupo gira en torno a la dualidad, representada por dos facetas: SANTO, vinculada a la energía festiva y cercana, y BRAVO, asociada a una expresión intensa y de carácter.

Durante el show, los asistentes podrán disfrutar no solo del repertorio musical del EP, sino también de actividades especiales como tutoriales de baile y merchandising exclusivo.

Integrantes y crecimiento internacional

El grupo está integrado por cinco artistas de distintos países:

Drew (Estados Unidos)

Kauê (Brasil)

Alejandro (Perú)

Kenneth (México)

Gabi (Puerto Rico)

El sencillo KAWASAKI supera los 32 millones de visualizaciones en YouTube, consolidando a la agrupación como una de las nuevas promesas del pop latino.

Además, el grupo ha participado en eventos internacionales como Premios Lo Nuestro 2026 y festivales en Colombia, México y Guatemala, como parte de su expansión en América Latina.

Detalles del concierto en Lima

Evento: Santos Bravos – Tour Sesión Dual

Fecha: Domingo 24 de mayo

Lugar: Duomo Costa 21, Lima

Venta de entradas: Desde el 18 de marzo, 10:00 a. m.

Plataforma: Teleticket

Edad mínima: Desde 10 años, acompañados por un adulto