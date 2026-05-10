Hace unos días, vecinos de la urbanización Santa María expresaron su malestar porque las 24 calles que forman parte de su zona lucen deterioradas. Esa situación, dijeron, no solo significa un riesgo para ellos, que a diario transitan por esas vías, sino que también dan una pésima imagen al visitante local y extranjero, pues en ese lugar hay dos recintos comprendidos en el inventario de la ruta “Caminos del Papa León XIV en La Libertad”.

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El alcalde vecinal de la urbanización Santa María, Harry Iglesias, es quien lidera el reclamo para que las autoridades agilicen el proceso, a fin de que las obras que están programadas ejecutar en este lugar se concreten de una vez. Sin embargo, se creyó que la demora se debía a que los expedientes técnicos habían sido observados por Contraloría General de la República y esta entidad no se pronunciaba.

ACLARAN

No obstante, Correo ha tenido acceso a información que da cuenta que mediante Informe Previo M°013-2026-CG-/GRLIB, que fue comunicado al Gobierno Regional de La Libertad con Oficio N°000273-2026, el 24 de marzo, la Contraloría Concluyó con su revisión en relación al proyecto de inversión pública denominado: “Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en las calles de la urb. Santa María I,IV y V Etapa”.

Esto significa que por parte de esta entidad no hay ningún impedimento para que el proyecto de mejorar las pistas en ese sector no se ejecute, sino que el inconveniente viene por otro lado.

Lo que, al parecer, ocurre es que hay un tema pendiente con la empresa Sedalib.

En efecto, mediante Oficio N°001-287-GRLL, Julio Chumacero Acosta, gerente regional de Cooperación Técnica y Promoción de la Inversión Privada del GORE La Libertad, solicitó a Ricardo Leyva Vargas, gerente general de Sedalib, realizar una inspección técnica y de campo en diversos sectores de las redes de agua potable y alcantarillado.

Uno de esos sectores es precisamente la urbanización Santa María. La inspección aún no se ha hecho.

“El Gobierno Regional La Libertad viene impulsando proyectos de inversión orientados al mejoramiento del servicio de movilidad urbana en diversas urbanizaciones del distrito de Trujillo. En ese sentido, y con la finalidad de continuar con las actividades programadas, resulta necesario contar con información técnica actualizada respecto al estado situacional de las redes de agua y alcantarillado”, se lee en el documento.

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