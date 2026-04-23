El accidente en donde una joven perdió la vida tras ser atropellada por un patrullero de serenazgo en pleno Centro Histórico de Trujillo ha revelado una dura realidad: ninguna de las 65 cámaras de videovigilancia instaladas en la ciudad graban las imágenes que captan.

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Grabaciones

El 18 de abril, Talía Malú Payano López murió en un choque ocurrido en la cuadra 20 de la avenida España. Ella fue impactada por un vehículo edil que era manejado por un policía que no tendría brevete.

Los familiares de la víctima, para iniciar las acciones legales contra el conductor, solicitaron los videos de la cámara de seguridad ciudadana instalada frente al lugar de la tragedia. Sin embargo, el municipio trujillano les dijo que no podían hacer la entrega porque las imágenes no se guardaron.

Ayer, el gerente de Seguridad Ciudadana de la comuna de Trujillo, César Campaña, reveló que no cuentan con los servidores para almacenar la información que recopilan las 65 cámaras instaladas en los puntos más álgidos del distrito.

“Lo que está ocurriendo ahora es que en nuestra municipalidad aún no se han adquirido los servidores, que están en proceso para adquirirse y obtener el almacenaje”, confirmó.

Detalló que, por ahora, la central de monitoreo solo mira las imágenes en tiempo real y con esto realizan algunas intervenciones, “pero si al día siguiente requieren de esas imágenes, no están grabadas”. “No depende de mí, depende del Área de Administración para que apresuren los procesos”, acotó.

El funcionario recordó que a fines del año pasado el Ministerio del Interior, el Gobierno Regional de La Libertad y las municipalidades de la provincia firmaron un convenio para que se instalen 460 cámaras en la provincia.

A Trujillo distrito le correspondía 200 dispositivos: 65 ya se instalaron y 135 aún no son entregadas. “Vamos a tener un total de 200 cámaras, los servidores que estamos pidiendo que se adquieran es para poder almacenar (las imágenes) de las 200 cámaras […].El presupuesto es superior a los S/ 4 millones”, reveló.