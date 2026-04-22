María Chilón Tasilla (65) fue detenida por la Policía debido a que encontraron dentro de su vivienda, situada en la avenida 5 de Abril, en la urbanización Pesqueda, 1, 717 cartuchos de dinamita, además de 15, 550 detonadores mecánicos.
La mujer no supo explicar cómo había logrado reunir esa cantidad de dinamita y tampoco delató a nadie.
Los agentes a cargo de la investigación presumen que la anciana es, presuntamente, la encarga de almacenar la dinamita.
TE PUEDE INTERESAR: