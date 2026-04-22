Tras un exitoso operativo, agentes de la comisaría de Pacasmayo desarticularon a la presunta banda criminal “Los Manzaneros del Porvenir”, quienes se dedicaban a la venta de droga al menudeo.

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La Policía les había estado realizando un seguimiento y la noche del último martes decidieron dar el golpe tras incursionar en una vivienda situada en el sector El Porvenir. A los maleantes se les incautó 1 kilo de pasta básica de cocaína y dos revólveres.

Los detenidos fueron identificados como Héctor Namoc Delgado (38), “Manzana”, Juan Guevara Nomberto (35), “El Gordo”, Leydi Albines Alvarado (33),“La Leydi”. A ellos también se les incautó celulares y una mototaxi que era usada para llevar la droga a domicilio de los clientes.

Los detenidos y las especies incautadas fueron puestos a disposición del Área Antidrogas (AREANDRO) de la División de Investigación Criminal (Divincri)-Trujillo. Luego se dio parte al Ministerio Público.