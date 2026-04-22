Violencia imparable. El chofer de una miniván de la empresa transporte público ‘Valle de Dios’, fue asesinado de cinco balazos mientras conducía la unidad que iba repleta de pasajeros. El crimen ocurrió la noche del último martes, en el distrito de Chao, provincia de Virú, región La Libertad.

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La víctima mortal ha sido identificada como Jhon Otiniano López (33). De acuerdo a versión preliminar de la Policía, el sicario fingió ser un simple pasajero y tras subir a la miniván se sentó lo más cerca al conductor.

Cuando la miniván avanzaba por la Carretera Panamericana Norte a la altura del fundo Semillero. Jhon Otiniano bajó la velocidad debido al tráfico. Ese momento fue aprovechado por el criminal, quien sacó un arma de fuego y le disparó a quemarropa.

Fueron cinco balazos los que impactaron en el cuerpo del joven conductor. Lamentablemente la vida del desafortunado chofer se apagó de manera instantánea.

Aterrados los pasajeros por lo que habían presenciado salieron huyendo del vehículo. El sicario aprovechó el momento y fugó.

“Estábamos avanzando tranquilos cuando de repente se escucharon los tiros. Todos salimos corriendo y gritando, no podíamos creer lo que estaba pasando”, contó una pasajera que prefirió mantener su identidad en reserva.

Personal policial de la División de Investigación Criminal de Nuevo Chao llegó al lugar para realizar las primeras diligencias del caso. Se hizo un minucioso registro en el vehículo donde se hallaron casquillos de bala que permitirán determinar el calibre del arma utilizada.

Familiares del chofer asesinado llegaron hasta el lugar del crimen y protagonizaron dramáticas escenas de dolor. Exigieron que el caso no quede impune.