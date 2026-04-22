Un nuevo episodio de extrema violencia se registró en el penal El Milagro de Trujillo, donde dos internos considerados de alta peligrosidad fueron asesinados cuando se encontraban en el área de castigo conocida como “El hueco”. Este incidente se registró el último fin de semana, durante la madrugada, cuando la mayoría de reclusos se hallaba en sus respectivos pabellones.

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También se conoció que las víctimas son un ciudadano peruano y un venezolano, ambos recluidos por delitos como sicariato, robo agravado y extorsión.

EL CASO

Según información recabada por la Policía Nacional, las víctimas mortales se encontraban junto a otros tres reos en “El Hueco”, cumpliendo una medida disciplinaria. Sin embargo, tras una aparente discusión, el interno de 45 años, que ha sido identificado como M.C.G., habría atacado con un arma punzocortante al recluso extranjero de 42, de iniciales J. N. M., causándole la muerte de forma instantánea.

Minutos después, al parecer, compatriotas del occiso presuntamente decidieron tomar venganza y atacaron sin piedad a M.C.G. con un arma blanca (cuchillo), provocándole múltiples heridas en el cuerpo. Producto del incidente, falleció en el lugar.

INVESTIGACIONES

Las primeras hipótesis apuntarían a una presunta disputa por el control de espacios dentro del establecimiento penitenciario de varones, lo que originó el violento enfrentamiento que dejó dos víctimas mortales.

Alertados por este caso de sangre, efectivos de la comisaría El Milagro arribaron hasta la cárcel que se sitúa en el distrito de Huanchaco. Luego, comunicaron el incidente al Departamento de Investigación Criminal (Depincri), que junto al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y el Ministerio Público inició las pesquisas para esclarecer el ingreso de las armas blancas en una zona considerada de alta seguridad y determinar la responsabilidad de los involucrados.