La primera fecha de la Liguilla Final de la etapa Provincial de la Copa Perú en Arequipa se desarrollará el jueves 4 de junio en el estadio La Tomilla de Cayma.

El primer encuentro se jugará a las 11:00 horas entre UD Carilsa de Yarabamba - Sportivo Huracán del Cercado, luego a las 13:00 horas Amigos de la PNP de Cayma - Cimac FC de Paucarpata y de fondo a las 15:00 horas Real Católica de Cayma - Defensor Cruce de La Joya.

En las instalaciones de la Liga Provincial de Fútbol de Arequipa (Liprofa) se elaboró el 1 de junio el fixture de cinco fechas de la Liguilla Final, con la participación de seis equipos que buscarán el campeonato y subcampeonato.

PRIMERA FECHA

Cimac FC (Paucarpata) - Amigos de la PNP (Cayma)

UD Carilsa (Yarabamba) - Sportivo Huracán (Cercado)

Real Católica (Cayma) - Defensor Cruce (La Joya)

SEGUNDA FECHA

Amigos de la PNP (Cayma) - Real Católica (Cayma)

Sportivo Huracán (Cercado) - Cimac FC (Paucarpata)

Defensor Cruce (La Joya) - UD Carilsa (Yarabamba)

TERCERA FECHA

UD Carilsa (Yarabamba) - Amigos de la PNP (Cayma)

Real Católica (Cayma) - Cimac FC (Paucarpata)

Defensor Cruce (La Joya) - Sportivo Huracán (Cercado)

CUARTA FECHA

Amigos de la PNP (Cayma) - Defensor Cruce (La Joya)

Real Católica (Cayma) - Sportivo Huracán (Cercado)

Cimac FC (Paucarpata) - UD Carilsa (Yarabamba)

QUINTA FECHA

Sportivo Huracán (Cercado) - Amigos de la PNP (Cayma)

UD Carilsa (Yarabamba) - Real Católica (Cayma)

Defensor Cruce (La Joya) - Cimac FC (Paucarpata)