FBC Melgar terminó su participación en el Torneo Apertura con una victoria por 3-1 sobre Alianza Atlético de Sullana, en el encuentro correspondiente a la fecha 17 disputado en el estadio Monumental de la UNSA. El conjunto rojinegro tuvo que remontar un marcador adverso para despedirse por un corto periodo de tiempo con tres puntos ante su afición.

La visita sorprendió cuando expiraba la primera mitad. A los 44 minutos, una confusión en el área arequipeña terminó con un autogol del defensor Juan Escobar, acción que permitió a Alianza Atlético irse al descanso con ventaja pese al discreto desarrollo del compromiso.

Partido luchado en el primer tiempo. Foto: GEC.

Melgar había generado una de las ocasiones más claras del partido mediante Bernardo Cuesta. A los 30 minutos, el capitán rojinegro intentó una espectacular chalaca dentro del área, pero el balón se fue por encima del travesaño del arco defendido por Eder Hermoza.

En el complemento, el equipo dirigido por Miguel Rondelli mostró una mejor versión ofensiva. Los ingresos de Lautaro Guzmán, Cristian Bordacahar y Jhamir D’Arrigo aportaron mayor profundidad al ataque, aprovechando además el evidente desgaste físico mostrado por el cuadro sullanense.

Primer gol de Vidales y el segundo de Melgar. Foto: GEC.

La reacción se concretó a los 63 minutos con la anotación de Bernardo Cuesta. Cuando el partido parecía encaminado al empate, apareció Jhonny Vidales para marcar el gol de la remontada a los 90 minutos y sentenciar el triunfo a los 94.

Con este resultado, Melgar finalizó el Torneo Apertura en el quinto lugar con 28 puntos, mientras que Alianza Atlético concluyó en la octava posición con 21 unidades.