El defensa de FBC Melgar, Juan Escobar, encendió las alarmas en el cuadro rojinegro tras sufrir un esguince de rodilla durante el encuentro frente a Alianza Atlético. El futbolista abandonó el campo con evidentes molestias físicas y será sometido a exámenes médicos para determinar el grado de la lesión y el tiempo que demandará su recuperación.

Víctor Balta, asistente técnico del conjunto arequipeño, expresó su confianza en que la lesión no sea de consideración y que el zaguero pueda reincorporarse pronto al rectángulo de juego.

“No puedo decir con exactitud qué es, porque hay que hacerle los estudios. Esperemos que durante las próximas horas podamos tener ya conocimiento de qué es lo que tiene. Esperemos que no sea nada grave y que tenga una pronta recuperación”, dijo Balta.

DESCANSO

Tras el cierre del Torneo Apertura, el plantel de Melgar gozará de días de descanso hasta el viernes para comenzar una fase de preparación que incluirá jornadas de trabajo de hasta dos turnos diarios.

“Nosotros tenemos una pequeña para y de ahí nos volvemos a presentar a los entrenamientos con miras a hacer una buena pretemporada y también el torneo de la Copa de la Liga”, apuntó.

Por otro lado, Jhonny Vidales, Matías Lazo y Matías Zegarra están con la selección peruana para afrontar los amistosos frente a Haití y España. Balta felicitó a los tres futbolistas por este logro y les deseó éxito en los compromisos del 5 y 8 de junio. “Les damos todas las buenas vibras desde acá”, señaló el asistente técnico rojinegro.