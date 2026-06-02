La provincia de Ica vivió un fin de semana marcado por la violencia luego de que se registraran dos ataques criminales con armas de fuego en los distritos de Ica y Subtanjalla. Uno de los casos dejó un hombre herido tras un ataque a balazos, mientras que el segundo provocó alarma entre decenas de vecinos por una serie de disparos realizados en las inmediaciones de un coliseo de gallos.

Terror a balazos

El primer hecho ocurrió en el sector San Joaquín, en el pasaje Becerra, cerca del grifo Petro Perú, donde Walther Antonio Vásquez fue atacado a balazos por sujetos aún no identificados. La víctima quedó herido y fue trasladado de emergencia al Hospital Regional de Ica, donde recibió atención médica.

Durante las diligencias realizadas por la Policía Nacional, se hallaron varios casquillos de bala en la zona. De acuerdo con información preliminar, uno de los proyectiles impactó en el teléfono celular que portaba la víctima, lo que habría evitado que el disparo alcanzara una zona vital y terminara en una tragedia mayor.

Vecinos del sector afirmaron haber escuchado al menos ocho balazos durante la noche del domingo. Asimismo, indicaron que el ataque habría ocurrido en las inmediaciones de un presunto coliseo clandestino de gallos, lugar donde constantemente se reportarían enfrentamientos y altercados durante los fines de semana.

Mientras las investigaciones por este atentado continuaban, otro incidente armado fue reportado en el distrito de Subtanjalla. Alrededor de las 8:03 de la noche, un sujeto realizó ocho disparos al aire en los exteriores e interior de un coliseo de gallos ubicado en la calle Mariscal Sucre, generando pánico entre los asistentes y moradores del sector.

Según testigos, el hecho se produjo en medio de una gresca y habría contado con la participación de un conductor que se desplazaba en una camioneta Toyota Hilux de placa BXG-929, quien presuntamente entregó un arma al individuo que efectuó los disparos. Tras una serie de balazos, el sujeto escapó por calles cercanas y zonas agrícolas de la jurisdicción.

Asimismo, momentos de tensión se vivieron en la urbanización Abraham Valdelomar, en la provincia de Ica, luego de que vecinos reportaran una balacera que dejó daños materiales en vehículos y una vivienda del sector.

Varios disparos fueron efectuados durante la noche, impactaron contra mototaxis que se encontraban en la zona al momento de los hechos. Asimismo, un automóvil terminó con severos daños en el parabrisas y otras lunas, las cuales quedaron completamente destrozadas. Los proyectiles también alcanzaron una vivienda ubicada en la mencionada urbanización, donde una ventana quedó con los vidrios rotos.

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