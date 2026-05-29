Una intervención policial terminó en un violento enfrentamiento y con dos agentes despojados de sus armas de reglamento la tarde del miércoles 28 de mayo en el distrito de La Tinguiña, en la provincia de Ica.

Grave delito

El hecho ocurrió alrededor de las 4:00 p. m. en la intersección de la avenida México con la calle Carrizales, cerca de la tranquera del asentamiento humano Tres Marías, según información policial y registros de cámaras de seguridad de la zona.

De acuerdo con las imágenes captadas, dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta lineal sin placa fueron intervenidos por los suboficiales PNP García Huamani y Ramos Uchuya, quienes realizaban patrullaje motorizado.

Durante el procedimiento, uno de los intervenidos aprovechó un descuido para abalanzarse sobre uno de los agentes, iniciándose un forcejeo en plena vía pública. El policía intentó sacar su arma de reglamento, pero fue golpeado por el fascineroso.

Segundos después, el segundo sospechoso apareció apuntando con un arma de fuego al otro efectivo policial para facilitar la huida de su cómplice. Este portaba una pistola mini UZI y apunta directamente al agente, robándole con fuerza su pistola de reglamento.

Los sujetos lograron arrebatar a los agentes dos pistolas Pietro Beretta modelo 92-F, calibre 9 mm, abastecidas con sus municiones. Además, se llevaron las llaves de las motocicletas policiales para impedir una persecución inmediata.

Las cámaras de seguridad registraron parte de lo ocurrido y las imágenes ya son analizadas por la Policía Nacional, que inició las investigaciones y un operativo para identificar y capturar a los responsables.

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