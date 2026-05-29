Después de 13 años de espera, un joven de 24 años logró cobrar las pensiones de alimentos que le fueron fijadas judicialmente desde 2013. La jueza de Paz Letrado de Cayma, Felina Tala, le endosó un cupón judicial por más de 96 mil soles, correspondiente a cinco liquidaciones de pensiones alimenticias acumuladas.

El hecho se produjo como parte del cierre de la campaña nacional “Justicia y Derechos por los Niños, Niñas y Adolescentes” en la Corte Superior de Justicia de Arequipa. Las pensiones pudieron ejecutarse mediante un proceso de ejecución que incluyó el remate de un inmueble del obligado.

Visiblemente emocionado, el beneficiario, identificado como Juan P. C., agradeció a las autoridades judiciales y al personal que hicieron posible este hecho. “Por fin la paz reinará en mi hogar”, dijo el alimentista.

DIFICULTADES

Cabe mencionar que, con el paso de los años, el joven había cambiado de domicilio y su ubicación era incierta. No obstante, la orientadora judicial de Yura, Luz Marina Benites, logró contactar a familiares del beneficiario y dar con su nuevo lugar de residencia.

También se reconoció la labor de los especialistas legales Nelvar Núñez Tejada y Patricia Cayllahua Quiroz.