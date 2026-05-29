El fuerte sismo de magnitud 6.1 registrado el pasado 19 de mayo en la provincia de Ica sigue dejando graves consecuencias. Esta vez, el peligro se concentra en el cementerio antiguo de Saraja, donde autoridades advirtieron que varios pabellones presentan severas rajaduras y fisuras que podrían colapsar.

Riesgo en la zona

Durante una inspección realizada la mañana de ayer, el Fiscal de Prevención del Delito, Dr. Julio Salas Cruces, junto a especialistas de Gestión de Riesgo y Desastres de la Municipalidad Provincial de Ica y representantes de la Beneficencia de Ica, constató el estado de la infraestructura del campo santo.

Según se informó, al menos diez pabellones ubicados cerca del ingreso principal presentan grietas de consideración, hundimientos y nichos inestables que representan un serio peligro para los visitantes y trabajadores del cementerio.

El sismo ya provocó el colapso parcial del pabellón San Benito, dejando destruidos al menos 18 nichos. Sin embargo, las autoridades advirtieron que el problema podría extenderse a otras estructuras debido a la antigüedad del cementerio, cuya construcción data aproximadamente del año 1860.

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“Esto es preocupante y alarmante. No es necesario que ocurra otro sismo para que estas estructuras colapsen, pueden caer en cualquier momento”, señaló el fiscal Julio Salas durante la inspección.

Ante esta situación, el representante del Ministerio Público recomendó restringir de inmediato el acceso a las zonas de riesgo, encintar los pabellones afectados y proceder con su demolición preventiva para evitar una tragedia.

La Fiscalía de Prevención del Delito indicó que las exhortaciones ya fueron dirigidas al directorio de la Beneficencia de Ica.

Por su parte, el presidente de la Beneficencia Pública de Ica, Lic. Carlos Ramos Loayza, confirmó que las áreas afectadas serán clausuradas temporalmente y anunció que este sábado se iniciarán trabajos de demolición en las zonas más comprometidas.

“Hay familias que retiran las cintas de seguridad sin conocer el peligro que existe. Vamos a volver a restringir el ingreso porque el riesgo es real”, declaró.

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