A pocas horas del cierre de campaña nacional del partido Juntos por el Perú (JP), representado por su candidato presidencial, Roberto Sánchez, éste llegó a la ciudad de Cusco, donde declaró a la prensa y volvió a negar vínculos partidarios con Antauro Humala, controvertido líder etnocacerista en el país.

Sánchez Palomino arribó al aeropuerto Alejandro Velasco de la ciudad de Cusco, e inmediatamente se trasladó hacia la región Apurímac, donde señaló tendrá un encuentro con sus simpatizantes y familiares.

“Estar en el ombligo del mundo para los hombres andinos es como volver a la tierra; estamos yendo a la nación chanka, nos vamos a Apurímac, voy con mi padre, estaremos en una concentración con un familiar de 102 años y luego regresaremos para el gran encuentro en la plaza de Cusco reafirmando la vida y levantando nuestro Túpac Amaru”, señaló.

Luego, a la pregunta sobre sus vínculos con el expresidiario Antauro Humala, respondió: “Antauro Humala ha colaborado como un peruano más, pero no forma parte del gobierno ni de la comisión política, ni del equipo técnico, su aporte es como el de un peruano que colabora sin condiciones por su país, ese es el extremo de su aporte podemos tener discrepancias o coincidencias y nosotros tenemos claro lo que vamos a hacer”.

Luego aprovechó para deslindar con señalamientos radicales uq le fueron imputados: “No queremos fusilar a nadie, somos un movimiento democrático que cree en la justicia, que va a derrotar el pacto criminal, no vamos a hacer la guerra a nuestros hermanos del norte, del centro o del sur, es una época de hermanamiento”.

Sobre su posición respecto a Alejandro Salas y otros personajes cercanos a JP citó: “Ahora Nación ha dicho que ha venido a colaborar, nadie ha venido a decir quiero esto, quiero lo otro, ningún lider ni de Obras ha hecho eso. Alejandro Salas me hizo una visita, conversamos con Pedro Castillo, fue incluido a nuestro equipo técnico y nos acompañó el día del debate”.

DATO:

- El cierre de campaña de Juntos por el Perú está programado para la tarde de este martes desde las 16:00 horas en la plaza Túpac Amaru del distrito de Wanchaq. Se estima la concentración de simpatizantes y adeptos de todo el sur del Perú a la propuesta de Roberto Sánchez.