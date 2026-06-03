El Segundo Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chincha, obtuvo en primera instancia la condena de cadena perpetua contra Jamil Tobar Rengifo Arévalo y Kevin Oswaldo Moreyra Huamán, en calidad de coautores del delito de robo agravado con subsecuente muerte, en agravio de la sucesión de Azcona Ancaya y empresa Distribuciones y Servicios ROMA S.A.C.

Delito criminal

La sentencia fue conseguida gracias al trabajo desarrollado por el fiscal adjunto provincial Alejandro Santiago Almeida Donaire, quien sustentó durante el juicio oral la responsabilidad penal de los sentenciados en los hechos ocurridos el 17 de agosto de 2023, aproximadamente a las 3:00 de la tarde, en la UPIS Aurora Castilla, en Chincha Alta.

De acuerdo con la investigación fiscal, los condenados perpetraron un violento asalto a mano armada contra trabajadores de la empresa “Distribuciones Roma”, cuando estos realizaban labores de reparto de mercadería. En dichas circunstancias, Jamil Tobar Rengifo Arévalo interceptó al conductor del vehículo repartidor, a quien amenazó con un arma de fuego. Seguidamente, disparó contra el agente de seguridad, quien se encontraba en el asiento del copiloto, causándole heridas mortales.

Tras el ataque, el sentenciado, con apoyo de un adolescente de 17 años , sustrajo un canguro que contenía S/ 2,000 producto de las ventas del día, así como el arma de fuego de la víctima. Posteriormente, emprendieron la fuga a bordo de una mototaxi conducida por Kevin Oswaldo Moreyra Huamán.

La víctima fue trasladada de emergencia al Hospital San José de Chincha; sin embargo, llegó sin vida debido a la gravedad de las lesiones ocasionadas por proyectil de arma de fuego.

Ante estos hechos, el Ministerio Público dispuso de manera inmediata la realización de diligencias preliminares urgentes e inaplazables, logrando, en coordinación con la Policía Nacional del Perú, la identificación de los responsables y el desarrollo de una investigación que permitió sustentar sólidamente la acusación fiscal y obtener la máxima sanción prevista por ley.

Asimismo, el órgano jurisdiccional fijó el pago de S/ 55 000 mil soles por concepto de reparación civil a favor del agraviado fallecido Elmer Leonel Azcona Ancaya.

El delito de robo agravado con subsecuente muerte se encuentra previsto en los artículos 188 y 189 del Código Penal y es sancionado con cadena perpetua debido a la extrema gravedad de sus consecuencias.

EL DATO: Tobar Rengifo fue detenido en setiembre del 2023. Se le halló el arma de fuego con municiones que le robó al ex policía.

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