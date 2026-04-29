La Policía Nacional del Perú (PNP) inició una investigación tras la muerte de un efectivo policial retirado dentro de su vivienda ubicada en la calle Simón Bolívar, en el distrito de San Juan Bautista, en la provincia de Ica.

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Según reportes policiales, vecinos alertaron a las autoridades a las 10:30 de la mañana de ayer al percatarse de la presencia de un hombre fallecido en su domicilio. Al llegar al lugar, los agentes encontraron el cuerpo sin signos vitales de Luis Enrique Yllescas Ríos, de 64 años.

La División de Criminalística de la PNP se encuentra actualmente realizando las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias que rodearon la muerte del ex efectivo policial.

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