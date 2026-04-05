Un lamentable hallazgo alarmó a los vecinos del distrito de Tate durante la mañana del 3 de abril, cuando la Policía Nacional del Perú fue alertada sobre el cuerpo sin vida de un adulto mayor en una zona de cultivo.

Conmoción en la zona

La víctima fue identificada como Alejandro Asensio Gómez Cahua, de 83 años, natural del distrito de Pachacútec. Según los informes policiales, el cadáver fue encontrado alrededor de las 11:00 a. m. en una poza de cultivo en pleno riego, ubicada a unos 250 metros al oeste de la institución educativa Ricardo Palma, en terrenos de propiedad privada.

El teniente Alex David Huamaní Alegría, comisario de Pachacútec, informó que se solicitó el internamiento del cuerpo para la realización de la necropsia de ley, a través del oficio N.º 301-2026 COMOPPOL-DIRNOS-PNP-RP-ICA-COM.PSD, con el fin de determinar las causas exactas del deceso.

Otro hallazgo de cuerpo

En tanto, en el pasaje Nemesio Tasayco, en el distrito de Grocio Prado, en la provincia de Chincha, fue encontrado una persona sin señales de vida.

El octogenario identificado como Luis Zambrano la mañana de ayer como cientos de grociopradinos recibió la sagrada imagen del cristo crucificado. Luego siguió con sus actividades, en este caso se había desplazado hasta su huerto para realizar trabajos de limpieza y riego de sus plantaciones.

Esa fue la última referencia que se tuvo de él, hasta que fue encontrado tendido en el suelo. Personal de la comisaría Emilio Román Saravia llegaron al sector y confirmaron el fallecimiento del adulto mayor, al parecer, por causas naturales. El hecho fue comunicado a la fiscalía de turno, que dos horas después llegó al lugar para continuar con las diligencias.

VIDEO RECOMENDADO