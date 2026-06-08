El tránsito vehicular en la Panamericana Sur es restringido de manera temporal debido a los trabajos de limpieza que se realizan tras el derrumbe de rocas registrado la noche del domingo en el distrito de Atico, provincia de Caravelí.

El jefe del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) Arequipa, José Antonio Carrera, informó que el deslizamiento ocurrió en el kilómetro 728 de la carretera Panamericana Sur, afectando al menos 50 metros de uno de los principales corredores viales que conecta Arequipa con el norte y sur del país.

Según explicó, el personal de Provías Nacional dispuso el cierre de la vía desde las 7:00 de la mañana de este lunes para permitir el retiro del material que cayó sobre la carretera. La restricción se mantuvo por aproximadamente una hora y luego se habilitó el tránsito de manera temporal.

Sin embargo, debido a la magnitud de los escombros, la vía volvió a cerrarse al mediodía para continuar con las labores de limpieza. Posteriormente se permitió nuevamente el paso de vehículos por un corto periodo, aunque se anunció un nuevo cierre durante la tarde con el objetivo de terminar con el retiro de rocas y tierra desprendida. Los trabajos están previstos hasta aproximadamente las 5:00 p. m., aunque ello dependerá de las condiciones de la zona.

Carrera indicó que el derrumbe habría sido provocado por las lloviznas que se registran en el litoral arequipeño, las cuales habrían debilitado parte de los taludes cercanos a la carretera.

Ante esta situación, se exhortó a los conductores que viajan de Arequipa hacia el norte del país, así como a quienes se dirigen en sentido contrario, a tomar las previsiones necesarias, para no quedar varados y evitar accidentes de tránsito.