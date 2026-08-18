La etapa de sensibilización terminó y empiezan las sanciones. La Municipalidad Provincial de Huancayo inicia la fiscalización sancionadora a los establecimientos que expendan, suministren o permitan el consumo de bebidas alcohólicas fuera del horario permitido. La medida se aplica tras la publicación de la Ordenanza Municipal N.° 848-MPH/CM y la actualización del Cuadro Único de Infracciones y Sanciones Administrativas (CUISA).

La nueva norma incorpora sanciones específicas para los llamados giros especiales. La primera infracción puede generar la clausura inmediata de 1 a 30 días, mientras que en caso de reincidencia se aplicará una nueva multa y el cierre temporal de 7 a 60 días. Ambas sanciones son no subsanables, por lo que el local no podrá reabrir mediante el pago de multas o promesas de corrección antes de cumplir el periodo de clausura.

Límite de horarios

Los horarios también quedan claramente establecidos. Discotecas, peñas y pistas de baile en zonas residenciales podrán funcionar de 19:00 a 00:00 horas; los viernes, sábados y vísperas de feriado, de 18:00 a 00:00. En la zona céntrica comercial, el horario será de 19:00 a 01:00 y, los fines de semana y vísperas de feriado, de 17:00 a 01:30.

Los salones de recepciones y café teatro funcionarán de 15:00 a 23:00 horas. En tanto, los karaokes podrán atender de 19:30 a 00:00 y los viernes, sábados y vísperas de feriado, de 17:30 a 00:00.

El gerente municipal Joshelim Meza León advirtió que los operativos se intensificarán con apoyo de la Policía y Serenazgo. La comuna sostiene la ordenanza en en el incremento de la criminalidad y que el consumo de alcohol fuera de horario está relacionado con peleas, robos, hurtos y contaminación sonora.