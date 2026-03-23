Un intenso olor fétido alertó a los vecinos del sector La Nueva Esperanza, en la provincia de Ica, quienes dieron aviso a la Policía Nacional del Perú, desencadenando el hallazgo del cuerpo sin vida de un adulto mayor en el interior de su vivienda.

Trágico hallazgo

El hecho ocurrió la noche del sábado en la manzana G, lote 3, cuando los agentes ingresaron al inmueble y encontraron a Víctor Manuel Gamboa Segura, de 79 años, tendido en la ducha y sin signos vitales. El cuerpo se encontraba en una posición que evidenciaba una caída repentina.

Las primeras diligencias indican que el adulto mayor habría sufrido una caída que le provocó un golpe mortal, aunque no se descarta que haya permanecido varios días fallecido en el lugar antes de ser encontrado. Esta hipótesis será confirmada mediante las pericias forenses correspondientes.

Vecinos de la zona señalaron que el hombre vivía solo y no recibía visitas frecuentes, lo que habría retrasado el descubrimiento del hecho, generando consternación entre quienes lo conocían. Algunos indicaron que en los últimos días no lo habían visto salir de su vivienda.

El comisario de Ica, Jhon Posada Huapaya, informó que se realizaron las coordinaciones para el traslado del cuerpo al Instituto de Medicina Legal, a fin de continuar con las pericias correspondientes. Asimismo, se formalizó la solicitud mediante documentación oficial para las investigaciones.

Por disposición del Ministerio Público del Perú, la fiscal de turno ordenó el levantamiento del cadáver, mientras las autoridades continúan investigando si existieron otros factores en este lamentable suceso.

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