dirigido especialmente a adultos mayores, en una iniciativa que busca garantizar el derecho a la educación y fomentar la inclusión social de quienes no tuvieron la oportunidad de acceder a la

Sesiones culturales

Tras las coordinaciones entre la Gerencia Regional de Desarrollo Social del Gobierno Regional de Ica, el programa COREPAM, la DREI, Municipalidad Distrital de Ocucaje y el CEBA “Fe y Alegría”, se logró inaugurar el taller de alfabetización para el adulto mayor que beneficiará a los vecinos de la localidad.

El programa ofrecerá formación en lectura, escritura y cálculo, con un enfoque práctico que permite a los participantes aplicar los conocimientos adquiridos en su vida diaria. Además, se incorporan actividades de estimulación cognitiva, dinámicas de integración y ejercicios que fortalecen la autoestima, la confianza y la interacción social entre los asistentes. Según los organizadores, estas estrategias contribuyen a que la educación se perciba como una experiencia motivadora y significativa, más allá de la simple adquisición de conocimientos.

Durante el evento, los participantes pudieron conocer la metodología de enseñanza, los horarios de las clases y las actividades complementarias que acompañarán el taller, incluyendo sesiones culturales y talleres de habilidades prácticas que faciliten su integración social.

Los organizadores señalaron que se continuará ampliando el alcance de estas iniciativas para garantizar que más personas puedan acceder a la educación en cualquier etapa de la vida, contribuyendo a reducir brechas de aprendizaje y fortalecer la cohesión social en el distrito.

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