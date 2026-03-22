El distrito de Ocucaje dio inicio a un taller de alfabetización dirigido especialmente a adultos mayores, en una iniciativa que busca garantizar el derecho a la educación y fomentar la inclusión social de quienes no tuvieron la oportunidad de acceder a la enseñanza básica en etapas tempranas de la vida.

Sesiones culturales

Tras las coordinaciones entre la Gerencia Regional de Desarrollo Social del Gobierno Regional de Ica, el programa COREPAM, la DREI, Municipalidad Distrital de Ocucaje y el CEBA “Fe y Alegría”, se logró inaugurar el taller de alfabetización para el adulto mayor que beneficiará a los vecinos de la localidad.

El programa ofrecerá formación en lectura, escritura y cálculo, con un enfoque práctico que permite a los participantes aplicar los conocimientos adquiridos en su vida diaria. Además, se incorporan actividades de estimulación cognitiva, dinámicas de integración y ejercicios que fortalecen la autoestima, la confianza y la interacción social entre los asistentes. Según los organizadores, estas estrategias contribuyen a que la educación se perciba como una experiencia motivadora y significativa, más allá de la simple adquisición de conocimientos.

Durante el evento, los participantes pudieron conocer la metodología de enseñanza, los horarios de las clases y las actividades complementarias que acompañarán el taller, incluyendo sesiones culturales y talleres de habilidades prácticas que faciliten su integración social.

Los organizadores señalaron que se continuará ampliando el alcance de estas iniciativas para garantizar que más personas puedan acceder a la educación en cualquier etapa de la vida, contribuyendo a reducir brechas de aprendizaje y fortalecer la cohesión social en el distrito.

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