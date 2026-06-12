Un grupo de simpatizantes del candidato presidencial Roberto Sánchez y militantes de Juntos por el Perú evalúan presentar una denuncia contra el alcalde de Jesús María, Jesús Alberto Gálvez Olivares. Ello luego de que una cisterna municipal arrojara agua en el parque Jaime Bausate y Meza el último miércoles, donde mantienen un campamento frente a la sede del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Los integrantes de la agrupación política sostienen que la medida afectó su derecho a la reunión y a la protesta pacífica. Por ello, anunciaron que darán a conocer las acciones que adoptarán frente a este incidente.





Fiscalía abrió investigación preliminar

El caso también es materia de investigación por parte del Ministerio Público. La Segunda Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo dispuso una indagación previa por el presunto delito de discriminación.

La entidad informó que las diligencias están relacionadas con el uso de un camión cisterna para dispersar a ciudadanos que participaban en un plantón en el parque ubicado frente al JNE. Asimismo, precisó que la investigación busca determinar si existen indicios del delito denunciado.

A través de un pronunciamiento, el Ministerio Público explicó el alcance de las diligencias iniciadas tras recibir una denuncia ciudadana.

“La acción busca determinar indicios de este ilícito tras recibir una denuncia ciudadana por expresiones racistas que se habrían proferido contra ciudadanos reunidos en la vía pública, frente a una sede del Jurado Nacional de Elecciones cuando ejercían su derecho de reunión y libertad de expresión”, indicó la institución.

🚨#LoÚltimo | Segunda Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo dispuso indagación previa por el delito de discriminación, tras el uso de un camión cisterna de regado para dispersar a ciudadanos que realizaban un plantón en el parque Jaime… pic.twitter.com/zjplHleH1w — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) June 11, 2026

¿Qué otras instituciones se pronunciaron?

La Defensoría del Pueblo rechazó la intervención realizada por personal de la Municipalidad de Jesús María contra los manifestantes que permanecían en los exteriores del JNE. Asimismo, recordó que las autoridades deben garantizar el respeto a la libertad de expresión y el derecho a la reunión pacífica.

Por su parte, la Municipalidad de Jesús María sostuvo que el riego realizado en el parque formaba parte de un cronograma regular de mantenimiento de áreas verdes. Además, aseguró que las labores respondían a criterios técnicos y descartó cualquier relación con motivos políticos.

Los partidarios de Roberto Sánchez permanecen en el parque Bausate y Meza desde la noche del martes. Este viernes cumplen cuatro días consecutivos en el lugar, donde han instalado carpas mientras esperan la culminación del procesamiento de actas por parte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Según indicaron, mantendrán su permanencia en los exteriores del organismo electoral hasta que concluya el conteo oficial. Durante estos días, el campamento se ha mantenido activo con la presencia de militantes y simpatizantes de la organización política.