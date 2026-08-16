El prestigioso colegio San Miguel será por segunda vez sede de la III Olimpiada Nacional de Geometría, que se realizarán en nueve ciudades, bajo la dirección del geómetra Julio Orihuela, contando con el apoyo de talentosos jóvenes matemáticos que han obtenido medallas honoríficas en las más prestigiosas olimpiadas internacionales.

“La olimpiada nacional se inicia el año 2024, en tres ciudades y en esta tercera abarcará 9 regiones. Solo existen 3 olimpiadas en el mundo: Olimpiada Iraní de Geometría, Olimpiada de Geometría en honor a I.F.Sharygln en Rusia y la nuestra en el Perú” , indicó Juan More Ouchi, exalumno sanmiguelino y quien desde Moscú impulsa la realización de esta olimpiada.

El ingeniero Juan More, fiel a su estilo y como buen piurano, trajo la sede a este centenario plantel, que acogerá a cientos de alumnos de diversos colegios, que ya vienen preparándose para la competencia estudiantil.

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EN 4 NIVELES

Este evento está dirigido a talentosos estudiantes de primaria y secundaria de II.EE. de todo el Perú, tanto estatales como particulares, la cual se realizará el 30 de agosto.

“Invitamos a todos los colegios a participar y llevarse grandes premios pecuniarios, cuatro laptops y otras sorpresas para cada nivel para el estudiante que obtenga el mayor puntaje“ , señaló la docente del colegio San Miguel, Yanett Feria Puelles, coordinadora de Piura.

Participan alumnos en 4 niveles: del 5to. y 6to. de primaria; de 1er. y 2do. de secundaria; del 3er. y 4to. de secundaria y y 5to. secundaria" concluyó Feria Puelles.