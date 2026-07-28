Con el objetivo de fortalecer el respeto por la diversidad cultural desde las aulas, la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de Piura desarrolla jornadas educativas del programa “El museo visita tu colegio”.

Una de las provincias beneficiadas últimamente fue Huancabamba donde más de 500 alumnos de dos instituciones educativas se vieron beneficiados.

Éstas fueron las II.EE. Virgen de las Mercedes (del centro), y la N° 14466 César Trelles Lara, del caserío Rosarios Bajo, centro poblado El Carmen, en el distrito de El Carmen de la Frontera.

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VISITA

Durante las jornadas, los estudiantes participaron en charlas orientadas a reconocer y valorar la diversidad cultural del país, fomentar el respeto por las diferencias y prevenir la discriminación étnico-racial.

Asimismo, recibieron información sobre el servicio Alerta Contra el Racismo y la Línea 1817 del Ministerio de Cultura, un canal gratuito de orientación y atención para reportar casos de discriminación étnico-racial.

Como parte de la iniciativa, también se desarrolló el programa “El museo visita tu colegio”, mediante el cual se acercó el patrimonio cultural a los escolares a través de recursos educativos y actividades participativas que fortalecieron el conocimiento de la historia, la identidad y el valor del patrimonio

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ACCIONES

La intervención forma parte de las acciones de promoción de la interculturalidad impulsadas por la Dirección Desconcentrada del Ministerio de Cultura de Piura, en coordinación con la Defensoría Municipal del Niño y del Adolescente (DEMUNA) de Huancabamba y el Consejo Consultivo de Niñas, Niños y Adolescentes (CCONNA) del Gobierno Regional de Piura.

Cabe señalar que este proyecto acerca el patrimonio cultural a todas las niñas, niños y jóvenes de nuestra región, transformando las aulas en espacios vivos de aprendizaje, creatividad e identidad cultural, contribuyendo al fortalecimiento de la educación y la valoración de nuestra herencia cultural.