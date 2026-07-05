Sonqollay: Allí donde el corazón renace”, se denomina la exposición artística individual de la gran plástica internacional Mili Vega, que inauguró en días pasados, en la Sala María Reiche, de la Embajada del Perú en Berlín, República Federal de Alemania.

La dirección del proyecto artístico estuvo a cargo de esta difusora del arte cataquense, donde además de exponer sus obras, también lo hizo con la de los niños y adolescentes que participaron de su taller de pintura 2026, realizado tanto en Catacaos (Perú) como en México.

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TALENTOS

Fue una extraordinaria velada cultural donde las artes de la pintura, la escultura y la música estuvieron presentes y fue del deleite de los asistentes.

“Mis tres pasiones artísticas se unieron y además me llena de orgullo haber podido exhibir las obras de mis alumnos del taller “Cuán importante es el arte en los niños y adolescentes”, realizado este verano en mi querido Catacaos. Ver su talento brillar aquí ha sido uno de los regalos más bonitos “, señaló la artista.

Más adelante, enfatizó que, “todavía con el corazón lleno de emoción, quiero compartir con mis compatriotas piuranos mi reciente exposición individual. Va mi gratitud a la Embajada del Perú y al Embajador Augusto David Arzubiaga Scheuch, por acoger mi exposición y a Alejandro Manrique, jefe de asuntos culturales, por todo su apoyo incondicional durante estos meses de preparación”.

Esta exposición se dio gracias a la Fundación del Banco de la Nación y de otras personas que aportaron en la cultura peruana fuera del país.

Mili Vega es una artista visual y cantautora peruana radicada en México, egresada de la Escuela de Bellas Artes, ha realizado exposiciones y conciertos en Perú, Ecuador y México y sus obras se encuentran en colecciones de diversos países del mundo.