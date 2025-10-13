Con el objetivo de reducir las brechas educativas entre la población adulta mayor, el Gobierno Regional de Ica inauguró un nuevo Taller de Alfabetización en el distrito de Tate. La iniciativa busca beneficiar a personas de la tercera edad, especialmente de zonas rurales, ofreciéndoles acceso a educación básica en su etapa inicial.

Acceso a la educación

El programa forma parte de un trabajo conjunto entre el Gobierno Regional, el COREPAM (Comité Regional de las Personas Adultas Mayores), las municipalidades distritales, la UGEL Ica, los Centros de Educación Básica Alternativa (CEBA) y el programa Pensión 65.

Según se informó, el plan contempla comenzar con clases de nivel primario, con la proyección de extenderse al nivel secundario, permitiendo así a los participantes completar su educación básica y mejorar su calidad de vida.

Durante la ceremonia de inauguración, se contó con la presencia de autoridades locales y representantes de diversas instituciones vinculadas al desarrollo social y educativo. Participaron la representante de la Gerencia Regional de Desarrollo Social, miembros del equipo técnico del COREPAM, el alcalde del distrito de Tate, la gerente de Desarrollo Social de la municipalidad distrital, así como especialistas de la UGEL Ica y representantes de la Dirección Regional de Educación de Ica.

La implementación de este taller responde a una problemática persistente en varias zonas rurales de la región, donde aún se registran altos índices de analfabetismo en adultos mayores, muchos de los cuales no tuvieron acceso a la educación durante su juventud.

Las clases ya se encuentran en marcha, y se espera que este modelo pueda replicarse en otros distritos de la provincia en los próximos meses.

