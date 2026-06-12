La Legión Coronel Francisco Bolognesi Gran Mariscal del Perú realizó esta mañana una ceremonia en el Cementerio de La Apacheta para recordar la última carta que el héroe nacional envió a su esposa, María Josefa de la Fuente, el 22 de mayo de 1880, semanas antes de la batalla del Morro de Arica. La actividad se desarrolló como parte de las conmemoraciones por el 146 aniversario de la histórica gesta.

El historiador César Augusto Pérez Zúñiga personificó a Francisco Bolognesi (Foto: Yunsu Pariapaza/@photo.gec)

Durante el acto se escenificó la lectura de la misiva, en la que Bolognesi expresa su amor por su familia y su patria. El presidente de la Legión, Luis Alberto Miranda Vargas, destacó la frase “Nunca pidas nada para que no se crea que mi deber tuvo precio”, al considerar que mantiene plena vigencia frente a los problemas de corrupción que enfrenta el país.

Escenifican última carta de Francisco Bolognesi en Arequipa (Foto: Yunsu Pariapaza/@photo.gec)

La representación de Francisco Bolognesi estuvo a cargo del historiador César Augusto Pérez Zúñiga, director del Museo Histórico Policial Militar Iberia y del Museo de la Guerra del Pacífico. El investigador señaló que el mensaje del héroe nacional debe servir para fortalecer el compromiso ciudadano y promover el cumplimiento de los deberes antes que la exigencia de derechos.

Escenifican última carta de Francisco Bolognesi en Arequipa Escenifican última carta de Francisco Bolognesi en Arequipa (Foto: Yunsu Pariapaza/@photo.gec)

Pérez sostuvo que la expresión “Tengo deberes sagrados que cumplir” encierra valores que deben transmitirse a las nuevas generaciones, mientras que los organizadores resaltaron la necesidad de mantener viva la memoria de los héroes de la Guerra del Pacífico y fomentar el patriotismo entre escolares, jóvenes y adultos.

Escenifican última carta de Francisco Bolognesi en Arequipa (Foto: Yunsu Pariapaza/@photo.gec)