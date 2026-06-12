Mientras avanzan los procesos de revisión de actas y cédulas en los jurados electorales especiales, la candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, exhortó a la ciudadanía a mantener la calma y aguardar los resultados definitivos.

Fujimori destacó la conservación de las cédulas de votación como una medida que permite verificar votos observados y realizar recuentos cuando corresponda.

“Qué importante ha sido el cambio de la norma de mantener las cédulas intactas, porque hoy estamos viendo las audiencias de los jurados especiales que están haciendo el reconteo y la revisión. Aunque esto demanda paciencia de los candidatos y de la ciudadanía, genera confianza y más credibilidad”, afirmó.

La lideresa de Fuerza Popular también se pronunció sobre las movilizaciones convocadas por sectores vinculados a Juntos por el Perú. Al respecto, sostuvo que toda persona tiene derecho a expresar sus opiniones, siempre que se respeten las normas y los derechos de terceros. Además, pidió evitar la difusión de información sin sustento.

Respecto al proceso electoral, señaló que todavía faltan resolver alrededor de 1.600 actas observadas y otros procedimientos de revisión, por lo que consideró prematuro adelantar un resultado final.