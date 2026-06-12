El coordinador de las Fiscalías de Prevención del Delito, Alfonso Barrenechea Cabrera, informó que la segunda vuelta electoral dejó 72 personas intervenidas en todo el país, cifra superior a las 47 registradas en la primera vuelta.

El fiscal superior precisó que de ese total, 31 fueron detenidas en flagrancia por el presunto delito de atentado contra el derecho de sufragio, tras realizar marcas, anotaciones o rayaduras ilegales en las cédulas de votación. Agregó que los representantes del Ministerio Público registraron 86 incidencias de ese tipo en Lima Metropolitana y otras regiones.

Barrenechea Cabrera resaltó que el despliegue de 7 mil fiscales permitió procesar con celeridad los hechos y proteger el proceso democrático, con 18,407 actuaciones preventivas efectuadas durante la jornada, más que las 14 mil de la primera vuelta.

RÉCORD

Barrenechea relató que dos intervenidos reconocieron su responsabilidad y se acogieron a la terminación anticipada, por lo que fueron condenados de inmediato a cuatro años de pena privativa de la libertad, multas, inhabilitaciones y el pago de reparación civil a favor de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Uno de los sancionados fue un miembro de mesa en el norte del país que hizo anotaciones ilegales en una cédula; mientras el segundo, un personero en Mariano Melgar (Arequipa), sustrajo 261 cédulas.

Asimismo, condenó la detención inicial de dos fiscales preventivos en el colegio Diego Ferré de Yarinacocha, Ucayali. Detalló que en el local se detectaron cédulas con rayones, las que fueron separadas y lacradas en un sobre firmado por miembros de mesa, representantes de la ONPE, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y las Fuerzas Armadas.

Sin embargo, refirió que la Policía Nacional intervino al fiscal y su adjunta por presunto encubrimiento real. Ambos fueron liberados la noche del 7 de junio.