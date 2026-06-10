El Ministerio Público rechazó la detención de dos fiscales ocurrida durante la segunda vuelta presidencial en Ucayali, mientras realizaban diligencias por el hallazgo de cédulas de votación marcadas en un local de sufragio. Mediante un comunicado, la Junta de Fiscales Supremos anunció que presentará acciones penales contra los efectivos policiales que participaron en la intervención.

El pronunciamiento fue difundido días después de los hechos registrados durante la jornada electoral del domingo 7 de junio. La institución sostuvo que la actuación policial afectó las funciones que los representantes del Ministerio Público cumplían en el marco de una investigación relacionada con presuntas irregularidades electorales.

Asimismo, señalaron que la medida adoptada por los efectivos carecía de sustento y afectó el trabajo que desarrollaban los fiscales durante el proceso electoral.

“La Junta de Fiscales Supremos expresa su más enérgico rechazo a dicha conducta policial y manifiesta su total solidaridad y respaldo institucional a los fiscales afectados”, se lee en el comunicado.

🚨 Pronunciamiento de la Junta de Fiscales Supremos. pic.twitter.com/TuTewmyR4l — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) June 9, 2026

¿Qué medidas adoptarán?

El Ministerio Público informó que impulsará acciones legales contra los agentes involucrados en la detención. Según indicó, los hechos serán denunciados por la presunta comisión del delito de secuestro en agravio de los fiscales intervenidos.

La institución también cuestionó el accionar de los efectivos y consideró que la medida adoptada fue contraria al ejercicio de las funciones que cumplían los representantes fiscales.

“Condenamos la actitud de estos malos efectivos policiales, contra quienes procederemos a interponer las acciones penales por la presunta comisión del delito de secuestro en agravio de los referidos fiscales”, precisaron.

¿Qué se sabe del caso?

El comunicado fue emitido luego de la atención generada por la intervención policial ocurrida en Ucayali durante la segunda vuelta presidencial. El caso surgió cuando fiscales realizaban actuaciones relacionadas con el hallazgo de cédulas de sufragio marcadas, situación que motivó diligencias para determinar su origen y las posibles responsabilidades.

La Junta de Fiscales Supremos señaló que continuará atenta al desarrollo de las investigaciones. Además, remarcó que corresponde a las autoridades competentes esclarecer los hechos y establecer las responsabilidades que resulten pertinentes.

La institución aprovechó el pronunciamiento para reiterar su compromiso con la defensa de la legalidad y los derechos fundamentales. Asimismo, destacó la importancia de la labor fiscal durante los procesos electorales y señaló que continuará realizando seguimiento a este caso mientras avanzan las investigaciones correspondientes.