Este sábado 15 de agosto será Día Cívico No Laborable en la provincia de Arequipa, en conmemoración del aniversario de fundación de la ciudad, según informó la Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo del Gobierno Regional de Arequipa.

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Según precisó la entidad, la disposición se sustenta en la Ley N.º 24874 y alcanza tanto al sector público como al privado, en concordancia con la Ley N.º 29744 y la normativa de descansos remunerados.

Además, de acuerdo al comunicado, como en 2026 el 15 de agosto cae sábado, el descanso corresponde a ese mismo día y no se traslada al lunes 17 de agosto. Este día no laborable solo comprende a la provincia de Arequipa y no a toda la región.

DISPOSICIONES

En cuanto a las condiciones laborales, en el sector público el día corresponde a un descanso remunerado sin compensación de horas.

Mientras que en el sector privado, si algún colaborador labora esa jornada, se aplicarán las disposiciones establecidas para el trabajo en día feriado, según el régimen laboral que le corresponda.

El 15 de agosto será día no laborable por aniversario de Arequipa. Foto: Gobierno Regional de Arequipa.