La Fiscalía informó que, durante la segunda vuelta presidencial, ejecutó 18,407 acciones preventivas en todo el país entre el 28 de mayo y el 8 de junio, con el fin de resguardar el orden público. El despliegue abarcó las etapas previas, centrales y posteriores de la jornada electoral realizada el 7 de junio.

Según el reporte oficial del Observatorio de Criminalidad, el plan operativo permitió la detención de 72 personas presuntamente vinculadas a delitos de índole electoral . Para esta labor, se movilizó a cerca de 7,000 fiscales del subsistema de Prevención del Delito y de fiscalías especializadas en distintas regiones del país.

Entre el 6 y el 7 de junio, las autoridades fiscales r egistraron 116 incidencias con relevancia penal . Estas denuncias fueron derivadas a las fiscalías corporativas correspondientes para su evaluación y procesamiento en las jurisdicciones afectadas.

De ese total, 86 casos estuvieron relacionados con presuntas irregularidades en actas de sufragio. Además, se reportaron 19 denuncias por suplantación de identidad de votantes, 3 por destrucción de material electoral y 3 por difusión de propaganda política fuera del horario permitido.

También se registró 1 caso de incautación de material electoral adulterado, 1 de discriminación y 3 hechos clasificados como otras incidencias logísticas. La Fiscalía precisó que cada carpeta de investigación cuenta con los elementos incautados por la Policía para determinar responsabilidades individuales.

En el balance territorial, Lima Norte concentró la mayor cantidad de detenidos con 8 casos, seguida por Ica y La Libertad con 7 cada una, y Callao con 6. En total, el Ministerio Público destacó que su intervención permitió acompañar el proceso electoral y actuar frente a presuntas irregularidades durante la segunda vuelta.