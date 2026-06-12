El ministro de Trabajo, Freddy Solano González, presentó oficialmente al Dr. Jaime Moreno Eustaquio como nuevo presidente ejecutivo de EsSalud, en una ceremonia que marca el inicio de una nueva etapa de gestión en la institución.

Durante el acto, Solano González pidió a la nueva autoridad asumir el cargo con compromiso y fortalecer el funcionamiento de la entidad en todo el país. Asimismo, lo instó a mantener contacto directo con la realidad del sector.

Por su parte, Moreno Eustaquio informó que una de sus primeras acciones será destrabar la adquisición de dispositivos médicos y acelerar la atención de los asegurados. También señaló que implementará una “gerencia plana” para reducir la burocracia y acercar la gestión a las necesidades de los pacientes.

La nueva autoridad indicó que trabajará de manera permanente para supervisar los servicios de la institución y fijó como meta que las redes ejecuten al menos el 25 % de su presupuesto disponible en los próximos días.