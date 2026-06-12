Los pobladores del sector Toma de León, en el distrito de Independencia, denunciaron públicamente la falta de agua potable que vienen afrontando desde hace más de dos semanas, situación que afecta a decenas de familias que no cuentan con el recurso básico para sus actividades diarias. La problemática fue expuesta ante diversos medios de comunicación locales debido a la ausencia de respuestas por parte de las autoridades competentes.

Familias afectadas

Según manifestaron los vecinos, la interrupción del servicio ha generado serias dificultades en los hogares, obligando a muchas familias a buscar alternativas para abastecerse de agua destinada al consumo humano, la preparación de alimentos y las labores de higiene. Los afectados señalan que la situación se torna cada día más crítica, especialmente para niños, adultos mayores y personas con problemas de salud.

Los denunciantes responsabilizan a la Municipalidad Distrital de Independencia, entidad encargada de la distribución y apertura del sistema de agua en la zona. Sin embargo, aseguran que hasta el momento no existe un pronunciamiento oficial que explique las causas de la suspensión del servicio ni las acciones que se vienen realizando para solucionar el problema.

Ante esta situación, los pobladores hicieron un llamado urgente a la Defensoría del Pueblo y al Ministerio Público para que intervengan, con el objetivo de garantizar el acceso al agua potable y velar por los derechos de las familias afectadas. Los vecinos esperan que las autoridades actúen con celeridad para poner fin a una problemática que ya supera las dos semanas y que continúa afectando gravemente su calidad de vida.

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