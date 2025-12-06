La crisis de agua que atraviesan diversos sectores de Pisco generó que vecinos de los centros poblados Nuevo Huánuco y Fermín Tangüis tomaran el acceso a las áreas administrativas de la Municipalidad Distrital de Independencia en la provincia de Pisco.

Los pobladores acudieron con la intención de dialogar con el alcalde Erick Gamarra Pajuelo; sin embargo, fueron informados de que la autoridad no se encontraba en la sede, lo que incrementó la tensión y el malestar de la ciudadanía.

Crisis de agua potable

Ante la falta de respuesta, los vecinos bloquearon los ingresos y denunciaron que llevan varios días sin agua potable. Debido a esta situación, muchas familias deben comprar el recurso a través de cisternas pagando 20 soles por cada mil litros, un costo que las familias más humildes no pueden asumir. Los moradores exigieron la intervención de la Defensoría del Pueblo, pues consideran que sus derechos básicos están siendo vulnerados.

La preocupación se intensifica debido a que el canal madre que alimenta los laterales del 1 al 6, en la zona de Cabeza de Toro, permanece completamente seco. Agricultores del sector alertan que más de 15 mil hectáreas de cultivo están en riesgo, ya que la bocatoma de Humay no recibe agua desde hace semanas, generando un panorama crítico tanto para el consumo humano como para la actividad agrícola del valle.

Hasta el cierre de esta edición, la municipalidad de Independencia no había emitido un comunicado oficial que informe sobre medidas o acciones frente a esta emergencia hídrica. Los vecinos recalcan que cada día la situación se agudiza y que es urgente que las autoridades locales, regionales y la Defensoría del Pueblo actúen de inmediato para garantizar el acceso al agua y evitar un colapso mayor en la zona.

