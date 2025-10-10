El abastecimiento de agua potable en la provincia de Pisco atraviesa una grave crisis debido al periodo de estiaje 2025, que ha reducido drásticamente los caudales del río Pisco. Según el reporte Nº 277-2025 emitido por la Autoridad Administrativa del Agua Chaparra Chincha, los niveles hídricos se encuentran por debajo de los valores históricos, afectando la producción de agua potable y la presión del servicio en varios sectores, informó la Empresa de Agua Potable y Alcantarillado de Pisco - Emapisco.

Marcha por el agua

La empresa señaló que se encuentra a la espera de la liberación de agua de las lagunas altoandinas Pultoc y Accnococha, ubicadas en la región Huancavelica, tras reuniones sostenidas entre la Junta de Usuarios del Sector Hidráulico Menor Pisco y las comunidades locales. Esta acción permitiría incrementar el caudal del río Pisco y mejorar la captación de agua en las galerías filtrantes de Toguchi, consideradas esenciales para el suministro de la ciudad

Mientras se concreta dicha medida, Emapisco ha puesto en marcha un plan de contingencia con camiones cisterna para atender a las zonas más afectadas por la baja presión o la falta total de agua. Sin embargo, el descontento ciudadano no se ha hecho esperar.

Pedro Cruzado, conocido popularmente como el “Elegante”, encabeza la convocatoria a la “Marcha por el Agua”, una movilización pacífica que se realizaría hoy viernes 10 de octubre a las 12:00 del mediodía, con punto de concentración en el Parque de la Bandera.

El activista recorrió distintos distritos con pancartas para exhortar a los vecinos a unirse a la protesta contra la empresa Emapisco, denunciando el continuo desabastecimiento y la falta de soluciones pese a que la facturación del servicio se mantiene sin variación.

